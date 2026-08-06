Евросоюз будет заселять Украину мигрантами, а беженцев из «незалежной» обратно не отпустит. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».