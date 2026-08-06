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Евросоюз заберёт из Украины всех работоспособных, а сюда сбросит своих мигрантов – депутат Рады

Евросоюз заберёт из Украины всех работоспособных, а сюда сбросит своих мигрантов – депутат Рады

Евросоюз будет заселять Украину мигрантами, а беженцев из «незалежной» обратно не отпустит. Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Влащенко заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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