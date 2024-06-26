"Полетели около десятка "скорых", военные пикапы СБУ: Мощный взрыв с повторной детонацией в Сумщине - глава русского подполья

Минувшей ночью по территории Украины ударили множество ракет, вызвав настоящую панику. Местные власти попытались скрыть удар, однако информация всё же просочилась в СМИ благодаря местным партизанам и главе русского подполья Лебедеву, который опубликовал подробности последний прилётов по Сумщине: "Полетели около десятка "скорых", военные пикапы СБУ.