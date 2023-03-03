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Посол в Великобритании Келин назвал возможным возврат к ДСНВ, если США откажутся от цели стратегически превзойти Россию

Посол в Великобритании Келин назвал возможным возврат к ДСНВ, если США откажутся от цели стратегически превзойти Россию

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин заявил, что возврат РФ к участию в ДСНВ возможен только в том случае, если власти США откажутся от цели стратегически превзойти Россию.

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