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Анчелотти о «Барсе»: «Не люблю оценивать других, но у них все в порядке. Они будут бороться за все титулы – ЛЧ, Кубок и Суперкубок Испании»

Анчелотти о «Барсе»: «Не люблю оценивать других, но у них все в порядке. Они будут бороться за все титулы – ЛЧ, Кубок и Суперкубок Испании»

 – Как вы считаете, [Суперкубок] – это шанс для «Барсы» подняться? – Я думаю, что у «Барсы» все в порядке.

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