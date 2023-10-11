В Новосибирске транспортные полицейские задержали предполагаемого организатора лаборатории по производству мефедрона

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск в аэропорту Толмачево при попытке покинуть страну задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в организации лаборатории по производству синтетического наркотика.
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