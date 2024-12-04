Двойное убийство в Сарове: преступник на свободе

В Сарове обнаружено два бездыханных тела пожилых людей. Преступник пока не задержан.В одной из квартир Нижегородской области, закрытом городе Саров, были обнаружены обезглавленный труп пожилой женщины и тело пожилого мужчины с ножевыми ранениями.