Как Сталин объяснил Кагановичу суть еврейской религии, после чего он возлюбил все русское

Крымский патриот (бывший Крымский украинец) После смерти Сталина Каганович вспоминал всю жизнь разговор с Иосифом Виссарионовичем о сути еврейской религии после чего его, убежденного сиониста, перековал в человека, который научился любить все русское.
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