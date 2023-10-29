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Спички - не игрушка

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Как Сталин объяснил Кагановичу суть еврейской религии, после чего он возлюбил все русское

Как Сталин объяснил Кагановичу суть еврейской религии, после чего он возлюбил все русское

Крымский патриот (бывший Крымский украинец) После смерти Сталина Каганович вспоминал всю жизнь разговор с Иосифом Виссарионовичем о сути еврейской религии после чего его, убежденного сиониста, перековал в человека, который научился любить все русское.

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