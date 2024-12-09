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Посол КНР в РФ оценил риски локальной ядерной войны в АТР

Посол КНР в РФ оценил риски локальной ядерной войны в АТР

Размещенные на Филиппинах американские системы Typhon способны поразить цели в Тайваньском проливе, Южно-Китайском море и в районах на востоке КНР, при этом ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками, отметил в интервью «Известиям» посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

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