В Астрахани проведено рейдовое мероприятие по постановке на воинский учет бывших иностранцев, вступивших в российское гражданство

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Каспийской флотилии совместно с представителями иных правоохранительных органов и работниками военного комиссариата проведено очередное рейдовое мероприятие о постановке на воинский учет натурализованных граждан, сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.