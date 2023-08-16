В ночь на 16 августа российские войска успешно атаковали военно-промышленные и портовые объекты неприятеля в Одесской области: в Измаильском районе, Рени и Болграде.
ВС РФ нанесли ночные удары по Краматорску и городам Одесской области
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Пока больше победных реляций. Донецк, как обстреливали с 2014 года, так и еще пуще обстреливают. Каждый день слышим о жертвах среди мирного населения.
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12 час.
Tania Еременко
Почаще бы - лучше - каждый день и... пипец зеЗёнку!
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12 час.
Геннадий Загуменов
Донецк на карте , увы близок к передовой и дльность полёта ихних болванок большая . жаль жителей
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10 час.
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