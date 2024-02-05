Грин: США в ужасе, что Такер Карлсон возьмет интервью у Владимира Путина

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин прокомментировала перспективу того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у президента России Владимира Путина на фоне слухов о том, что он находится в Москве.
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