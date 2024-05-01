Глава компании Yara: Европа попала в зависимость от российских удобрений

Европейские страны становятся зависимыми от импорта российских удобрений. К такому выводу пришел исполнительный директор одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений, норвежской химической компании Yara International, Свейн Торе Хольсетхер.
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