OpenAI представила GPT-6 Astra и заявила, что уровень общего ИИ достигнут

Компания позиционирует новую модель как наиболее мощную и функциональную на текущий момент. "OpenAI в четверг представила Astra – свою новейшую ИИ-модель, которая, по утверждению компании, является самой мощной и функциональной из всех созданных до сих пор моделей", – пишет издание TechCrunch.
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