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Байден заявил о желании РФ и Китая продолжения трат США на Афганистан

Байден заявил о желании РФ и Китая продолжения трат США на Афганистан

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, 16 августа, что Россия и Китай рассчитывали на то, что Соединенные Штаты оставят свои войска в Афганистане и продолжат тратить миллионы долларов на попытки стабилизировать ситуацию в этой стране.

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