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Тульские новости

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Ульяновск: «Волга» начинает матч с тульским «Арсеналом»

Ульяновск: «Волга» начинает матч с тульским «Арсеналом»

На поле стадиона «Труд» имени Л.И. Яшина в Ульяновске выйдут футболисты «Волги» и «Арсенала». Матч 10-го тура Первой лиги начнется в 16:00.

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