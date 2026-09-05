Ульяновск: «Волга» начинает матч с тульским «Арсеналом»

На поле стадиона «Труд» имени Л.И. Яшина в Ульяновске выйдут футболисты «Волги» и «Арсенала». Матч 10-го тура Первой лиги начнется в 16:00.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЗ В Алексинском рай...
- АС Администратор тул...
- Г ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым