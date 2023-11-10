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Мировое обозрение

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IIIF150 B2 Pro — защищённый смартфон с батареей на 10 000 мА·ч

IIIF150 B2 Pro — защищённый смартфон с батареей на 10 000 мА·ч

Стало известно о планах компании IIIF150 представить новое пополнение серии сверхпрочных мобильных устройств B2 — защищённый смартфон B2 Pro, отличающийся повышенной устойчивостью к воздействию внешней среды, а также большой автономностью благодаря массивной батарее.

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