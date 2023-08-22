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Скабелка об уходе Михайлиса: «Барыс» сделал ему 2-летнее предложение, но «Металлург» дал другие условия»

В межсезонье форвард сборной Казахстана перешел в «Металлург», подписав контракт на год. Сообщалось, что его зарплата составит 80 миллионов рублей.

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