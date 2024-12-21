Изменения на карте да прошедшие сутки докладывает DIVGEN:занята южная часть Песчанного;ВС РФ зашли в Крымское;продвижение в районе Кругленького;улучшены позиции в районе Новооленовки;продвижение в районе Волково.
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