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«Вам должно быть стыдно за это! Какой ВАР ## твою мать?» Тихонов – о спорном голе «Родины» в ворота его «Енисея»

На 71-й минуте матча 14-го тура Мелбет Первой лиги «Родина» сравняла счет в игре с «Енисеем». Мяч после удара форвард Амура Калмыкова отбил вратарь Егор Шамов: судьи засчитали гол, посчитав, что мяч пересек линию ворот.

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