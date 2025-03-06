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Эльдар Джарахов отвел MONA, у которой расстройство личности, к психотерапевту: «Это адски сложные люди»

Эльдар Джарахов отвел MONA, у которой расстройство личности, к психотерапевту: «Это адски сложные люди»

Девушка Эльдара Джарахова разоткровенничалась о своем здоровье. MONA рассказала, что страдает пограничным расстройством личности, для которого характерны эмоциональная неустойчивость, склонность действовать импульсивно и повышенное чувство тревоги.

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