Эльдар Джарахов отвел MONA, у которой расстройство личности, к психотерапевту: «Это адски сложные люди»

Девушка Эльдара Джарахова разоткровенничалась о своем здоровье. MONA рассказала, что страдает пограничным расстройством личности, для которого характерны эмоциональная неустойчивость, склонность действовать импульсивно и повышенное чувство тревоги.
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