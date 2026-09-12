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Царьград

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Al Masirah: 73 судна пересекли пролив за два дня в сентябре

Al Masirah: 73 судна пересекли пролив за два дня в сентябре

В течение двух дней Баб-эль-Мандебский пролив пересекли 73 судна, несмотря на слухи о контроле хуситов.

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