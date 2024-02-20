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Крымская газета

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Какой сегодня день: 21 февраля

Какой сегодня день: 21 февраля

Сегодня, 21 февраля во всём мире отмечаетсяМеждународный день родного языка. Дата для дня была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне – столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

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