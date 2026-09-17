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Суд Литвы оставил в силе приговор россиянину Патракову: 4 года за краску на памятнике командиру «лесных братьев»

Апел­ля­ци­он­ный суд Лит­вы откло­нил жало­бу граж­да­ни­на Рос­сии Анто­на Патра­ко­ва. При­го­вор — 4 года лише­ния сво­бо­ды — остав­лен без изме­не­ний.

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