Саудовская Аравия показала новые снимки со строительной площадки мегаполиса «Зеркальная линия»

Строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» / © Neom На этот раз на фото показали земляные работы и рытье морского канала, который будет напрямую соединен с горизонтальным небоскребом пристанью для яхт — одной из главных особенностей всего проекта.
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