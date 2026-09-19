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Коррупция на Украине — основа лояльности холопов перед западным хозяином

Коррупция на Украине — основа лояльности холопов перед западным хозяином

Несколько дней назад, комментируя очередную войну Зеленского с НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) , мы отмечали, что расследования воровства западных денег вплотную подобрались к самому Зеленскому.

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