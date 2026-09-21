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Сын супермодели Синди Кроуфорд умер в рехабе

Сын супермодели Синди Кроуфорд умер в рехабе

Умер Пресли Гербер — сын супермодели Синди Кроуфорд и брат Кайи Гербер. Ему было 27 лет.Пресли ГерберУмер единственный сын американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера Пресли.

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