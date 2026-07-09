Прогноз погоды в Крыму на 9 июля ☔️ В Симферополе +22 и небольшой дождь В Севастополе +22 и дождь В Евпатории +21 и дождь В Черноморском +22 и небольшой дождь В Джанкое +24 и небольшой дождь В Ялте +24 и небольшой дождь В Алуште +25 и небольшой дождь В Керчи +27 и пасмурно В Армянске +21 и дождь В Красноперекопске +22 и дождь В Бахчисарай +23 и небольшой дождь В Феодосии +25 и облачно с прояснениями В Судаке +25 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.