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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майгуров о допуске российских биатлонистов: «Надеюсь, что тенденция, которая началась в других федерациях, так или иначе хорошим вирусом перенесется и к нам»

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) и Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) допустили российских спортсменов к Олимпиаде-2026 в Милане в нейтральном статусе.

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