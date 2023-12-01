«Герани» для Зеленского: в ночь на 30-е укрофюреру дали понять, что он под прицелом

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А что предупреждать то?
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14 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же удары наносятся по складам и инфраструктуре, обеспечивающей ремонт и производство военной техники. Гражданское население страдает, это факт, но нельзя разделить электроснабжение жилого сектора и военных объектов.
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14 час.
Игорь Егоров
Жуем сопли, теряем людей, терпим большие убытки, и думаем что бесы на Украине что то понимают,  кроме их прямого уничтожения.
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12 час.

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