«Герани» для Зеленского: в ночь на 30-е укрофюреру дали понять, что он под прицелом

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ А что предупреждать то?

Игорь Кузнецов Конечно же удары наносятся по складам и инфраструктуре, обеспечивающей ремонт и производство военной техники. Гражданское население страдает, это факт, но нельзя разделить электроснабжение жилого сектора и военных объектов.