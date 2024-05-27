Инсайдер рассказал, кому Capcom поручила создание ремейков Resident Evil 0 и Resident Evil: Co...

Инсайдер рассказал, кому Capcom поручила создание ремейков Resident Evil 0 и Resident Evil: Code VeronicaОригинальные Resident Evil: Code Veronica (2000) и Resident Evil 0 (2002) изначально создавались в качестве эксклюзивов для консолей Dreamcast и GameCube соответственно.
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