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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер рассказал, кому Capcom поручила создание ремейков Resident Evil 0 и Resident Evil: Co...

Инсайдер рассказал, кому Capcom поручила создание ремейков Resident Evil 0 и Resident Evil: Co...

Инсайдер рассказал, кому Capcom поручила создание ремейков Resident Evil 0 и Resident Evil: Code VeronicaОригинальные Resident Evil: Code Veronica (2000) и Resident Evil 0 (2002) изначально создавались в качестве эксклюзивов для консолей Dreamcast и GameCube соответственно.

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