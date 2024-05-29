🚔 ГИБДД переименовали в ГАИ: Рассказываем, зачем поменяли название и изменится ли от этого работа ведомства Название Государственная инспекция безопасности дорожного движения просуществовало всего 26 лет.
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🚔 ГИБДД переименовали в ГАИ: Рассказываем, зачем поменяли название и изменится ли от этого работа ведомства Название Государственная инспекция безопасности дорожного движения просуществовало всего 26 лет.