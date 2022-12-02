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Спад оборота сети «Вкусно — и точка» после открытия под новым брендом оценили в 15-20%

Спад оборота сети «Вкусно — и точка» после открытия под новым брендом оценили в 15-20%

По словам председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров и омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова, после открытия точек под новыми вывесками оборот сети быстрого питания «Вкусно — и точка» снизился.

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