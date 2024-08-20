Блинкен: США не принимают долгосрочной оккупации Израилем сектора Газа

Вашингтон выступает против долгосрочной израильской оккупации сектора Газа. Об этом, выступая по итогам переговоров в Катаре в эфире телеканала Al Jazeera, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
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