Телеведущая Лазарева* не оплачивает штрафы, она задолжала почти 43 тысячи рублей

Ей грозит до семи лет колонии Признанная иностранным агентом телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив базы данных судебных приставов и судебные документы.