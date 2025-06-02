Телеведущая Лазарева* не оплачивает штрафы, она задолжала почти 43 тысячи рублей

Ей грозит до семи лет колонии Признанная иностранным агентом телеведущая Татьяна Лазарева* не оплачивает судебные штрафы, она задолжала государству почти 43 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, изучив базы данных судебных приставов и судебные документы.
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