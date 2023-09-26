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В Москве пройдёт аудиовизуальный перформанс "Forma звука"

В Москве пройдёт аудиовизуальный перформанс "Forma звука"

27 сентября в Москве пройдёт аудиовизуальный перформанс "Forma звука" по случаю открытия культурного объекта — здания мастерских конца XIX века, расположенного в городском квартале Republic на территории Московско-Александровской железной дороги.

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