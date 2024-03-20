В Киеве побывал американский могилизатор украинцев. Американский сенатор Линдси Грэм во время своего выступления в Киеве призвал Украину отправить воевать молодежь младше 25 лет и поскорее проголосовать за закон о мобилизации.
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