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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Платный вход на гору Сампо может стать предметом судебного иска

Житель Петрозаводска считает, что нарушено его конституционное право беспрепятственного захода в лес Текст, фото: Елена Малишевская Петрозаводчанин по имени Вадим (фамилию не пишем по просьбе героя статьи) 23 августа, по пути в Марциальные воды, решил забраться на гору Сампо — прогуляться и «пощипать» ягод.

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