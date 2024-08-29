Платный вход на гору Сампо может стать предметом судебного иска

Житель Петрозаводска считает, что нарушено его конституционное право беспрепятственного захода в лес Текст, фото: Елена Малишевская Петрозаводчанин по имени Вадим (фамилию не пишем по просьбе героя статьи) 23 августа, по пути в Марциальные воды, решил забраться на гору Сампо — прогуляться и «пощипать» ягод.