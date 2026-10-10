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Мужчина напал с ножом на подростка в Хабаровске: возбуждено уголовное дело о хулиганстве

В Хабаровске произошла трагическая ситуация: мужчина напал на 16-летнего подростка с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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