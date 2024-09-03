Политическое цунами. Германия ﻿

ОЛЕГ ЛАВРОВ Автор весь день ждал результатов выборов в ландтаги Тюрингии и Саксонии - и хотя пока есть только предварительные итоги экзит-пулов, можно уверенно говорить о самом негативном сценарии для правящей коалиции.
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