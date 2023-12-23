«Социальный театр - Ты не один» объявляет набор

Хочешь попробовать свои возможности в театральном искусстве, но не знаешь, с чего начать? Или ты уже профессионал? Если на эти вопросы ответ положительный, то проект «Социальный театр - Ты не один» для тебя! Это сообщество творческих молодых людей, которые не просто говорят на социально-важные темы, но и показывают пути их решения.