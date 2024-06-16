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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с цифровым рублем

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с цифровым рублем

Мошенники придумали новую схему, связанную с цифровым рублем. Как сообщили в телеграм-канале “Вестник Киберполиции России”, злоумышленники начали рассылать россиянам сообщения от имени Банка России, в которых утверждают, что наличные и безналичные рубли стали “устаревшим форматом”, и их нужно обменять на цифровую валюту.

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