Сикорский: Совет Евросоюза по иностранным делам обсудит передачу Украине активов России

На ближайшем заседании ЕС обсудят, принимать ли «массивные решения» или нет Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил в эфире телеканала TVN, что Совет Европейского союза по иностранным делам на следующей неделе обсудит передачу Украине замороженных российских активов.
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