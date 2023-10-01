Рыбоводство: от производства кормов до готового филе

Компания «Экодон» (Ростовская область) построит за 2,2 млрд рублей комплекс рыбных заводов, включающий в себя полный производственный цикл: от выпуска рыбных кормов для ценных пород рыб (осетровых и форели) до рыбопереработки.
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