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Китай упростил получение виз для туристов из США

Китай упростил получение виз для туристов из США

ПЕКИН (ИА Реалист). С 1 января 2024 года Китай упростит получение виз для туристов из США, сократив количество необходимых документов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайское посольство в Вашингтоне.

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