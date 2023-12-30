Китай упростил получение виз для туристов из США

ПЕКИН (ИА Реалист). С 1 января 2024 года Китай упростит получение виз для туристов из США, сократив количество необходимых документов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайское посольство в Вашингтоне.
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