В Казани прошел Третий форум сотрудничества России и Узбекистана

В Казани завершился III Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Это одна из наиболее масштабных двусторонних дискуссионных площадок, направленных на расширение практического взаимодействия между деловыми кругами и организациями государств в транспортно-логистической, туристической, молодежной и других сферах.