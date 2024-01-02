Что выбрать для отдыха: Шри-ланку или Таиланд

Шри-ланка и Таиланд – два самых продаваемых направления в компании World Travel. Наша команда буквально две недели назад вернулась с острова Цейлон, а в октябре посетила Таиланд и готова поделиться лайфхаками с нашими дорогими туристами.
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