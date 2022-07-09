В Пакистане предложили еще поднять цены на электричество

В Пакистане предложили в очередной раз поднять цены на электроэнергию, несмотря на многочасовые отключения света по всей стране, заявило Национальное управление по регулированию электроэнергетики (NEPRA), сообщает пакистанский телеканал Geo News.
В Пакистане предложили в очередной раз поднять цены на электроэнергию, несмотря на многочасовые отключения света по всей стране, заявило Национальное управление по регулированию электроэнергетики (NEPRA), сообщает пакистанский телеканал Geo News.
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