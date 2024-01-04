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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» может подписать Гильерме зимой. Контракт голкипера с «Локо» истекает в конце сезона

«Сочи» может подписать Гильерме зимой. Контракт голкипера с «Локо» истекает в конце сезона

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Сочи» рассматривает возможность подписания голкипера «Локомотива» в зимнее трансферное окно.

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