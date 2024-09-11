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Профсоюз пограничников США: Харрис уничтожила американский суверенитет

Профсоюз пограничников США: Харрис уничтожила американский суверенитет

Вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто в разговоре с РИА Новости заявил, что вице-президент страны и кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис наряду с нынешним президентом Джо Байденом из-за своей миграционной политики уничтожили "всякое подобие суверенитета" Америки.

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