Профсоюз пограничников США: Харрис уничтожила американский суверенитет

Вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто в разговоре с РИА Новости заявил, что вице-президент страны и кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис наряду с нынешним президентом Джо Байденом из-за своей миграционной политики уничтожили "всякое подобие суверенитета" Америки.