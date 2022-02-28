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Результат ракетного удара по военному аэродрому в Ивано-Франковске

Результат ракетного удара по военному аэродрому в Ивано-Франковске

Появилось видео с результатом попадания одной из ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по стоянке истребителей МиГ-29 114-й бригады тактической авиации ВВС Украины на военном аэродроме в окрестностях Ивано-Франковска.

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